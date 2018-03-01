استعداد دولي لمساندة البنك المركزي في اعادة تفعيل دوره في العمليات الاقتصادية

بحث محافظ البنك المركزي محمد زمام اليوم في الأردن مع ممثل وكالة التنمية الامريكية في اليمن مايكل بن مشروع دعم واعادة البناء المؤسسي للبنك المركزي والممول من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ووكالة التنمية الامريكية وهيئة التنمية البريطانية وصندوق النقد والبنك الدوليين والبنك المركزي الاماراتي.

ووفقا لوكالة سبأ، استعرض الاجتماع مهام الشركة الامريكية التي تم التعاقد معها لمشروع الدعم المؤسسي للبنك المركزي وجميع فروعه في الجمهورية بالاضافة الى مكون تسهيل التجارة بهدف إعادة تفعيل مهام واجراءات البنك وتوحيد الياته القانونية في خدمة الاقتصاد اليمني بشكل موحد واخذ دوره في الاقتصاد اليمني والحفاظ على القطاع المصرفي والمساعدة في اعادة الدورة النقدية للبنوك.

وعقب ذلك عقد الاجتماع الموسع بحضور كلا من ممثلي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووكالة التنمية الامريكية وهيئة التنمية البريطانية بمقر صندوق النقد الدولي بعمان وبمشاركة فريق صندوق النقد الدولي ـ المشرف على الملف الاقتصادي اليمني ـ عبر الاقمار الصناعية من واشنطن.

وأكد الجميع الاستعداد لمساندة البنك المركزي اليمني في اعادة تفعيل دوره في العمليات الاقتصادية وتمويل مشروع البناء المؤسسي بعد قيام فريق من صندوق النقد الدولي بتنفيذ مهمة تشخيصية فنية للوضع الحالي للبنك وما يجب ان يكون عليه لتطبيق القوانين اليمنية والدولية المطلوبة من البنوك المركزية في بقية الدول.

كما ابدى الجميع كامل الاستعداد للمساعدة في عمليات اعادة البناء وكذلك مساعدة القطاع المصرفي اليمني بهدف تنفيذ المهام والمتطلبات القانونية والاجرائية المحلية والدولية بهدف تسهيل اعادة ربط القطاع المصرفي والمالي بالعالم الخارجي والذى اصبح ضرورة اقتصادية ومتطلب اساسي لتخفيف الازمة الانسانية لتسهيل تدفق المواد الغذائية والاحتياجات الانسانية الاخري.