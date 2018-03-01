موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

اغتيال جندي وإصابة أخر برصاص مجهولين بمحافظة عدن

الخميس 01 مارس 2018 02:36 م الصحوة نت - خاص
اغتيال جندي وإصابة أخر برصاص مجهولين بمحافظة عدن عدن

اغتال مسلحون مجهولون صباح اليوم الخميس جندي واصيب اخر في منطقة السيلة التابعة لمديرية الشيخ عثمان شمال العاصمة عدن .

وقال مراسل "الصحوة نت" إن مسلحين مجهولين كانوا على متن سيارة أطلقوا النار على جنديين ادت الى مقتل أحدهما على الفور  في حين نقل الاخر الى المستشفى لتقلي العلاج.

واضاف المراسل  ان الجنديين يعملون مدربين في معسكر الغزل والنسيج التابع لكتائب المحضار .

وتعيش العاصمة المؤقتة عدن حالة من الفوضى والانفلات الأمني وحوادث الاغتيالات التي طالت عدد كبير من الائمة والخطباء والعسكريين ومداهمة مقرات المؤسسات الاعلامية .

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى