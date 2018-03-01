اغتيال جندي وإصابة أخر برصاص مجهولين بمحافظة عدن

اغتال مسلحون مجهولون صباح اليوم الخميس جندي واصيب اخر في منطقة السيلة التابعة لمديرية الشيخ عثمان شمال العاصمة عدن .

وقال مراسل "الصحوة نت" إن مسلحين مجهولين كانوا على متن سيارة أطلقوا النار على جنديين ادت الى مقتل أحدهما على الفور في حين نقل الاخر الى المستشفى لتقلي العلاج.

واضاف المراسل ان الجنديين يعملون مدربين في معسكر الغزل والنسيج التابع لكتائب المحضار .

وتعيش العاصمة المؤقتة عدن حالة من الفوضى والانفلات الأمني وحوادث الاغتيالات التي طالت عدد كبير من الائمة والخطباء والعسكريين ومداهمة مقرات المؤسسات الاعلامية .