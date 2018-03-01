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قائد عسكري: سقوط معقل زعيم المليشيا قريبا والأيام القادمة ستشهد تطورا نوعيا

الخميس 01 مارس 2018 12:37 م الصحوة نت - متابعات
قائد عسكري: سقوط معقل زعيم المليشيا قريبا والأيام القادمة ستشهد تطورا نوعيا

قال العقيد مهدي أحمد ناصر بجاش أحد القيادات الميدانية لقوات الجيش المتمركزة في مديرية رازح "أن تقدم قوات الجيش إلى مديرية «حيدان»، التي تقع فيها منطقة «مران»، مسقط رأس زعيم جماعة الحوثي سيتم قريباً؛ لرفع العلم اليمني في أعلى قمة جبل مران".

 

وأضاف في تصريح نقلته صحيفة "الخليج" الإماراتية "أن سيطرة قوات الشرعية على أعالي قمم جبال مديريتي «رازح وغمر» يعد خطوة متقدمة وانتصاراً مؤثراً سيمكن الجيش من ضرب تحصينات الميلشيات وتأمين التغطية النارية لتقدم القوات عبر محورين باتجاه مركز محافظة صعدة ومديرية «حيدان».".

 

ولفت العقيد بجاش إلى "أن التقدم النوعي لقوات الجيش أسهم في رفع الروح المعنوية في صفوف الضباط والجنود؛ لمواصلة التقدم واستكمال تحرير محافظة صعدة".

 

وأشار "أن قوات الجيش بدعم من قوات التحالف تمكنت من إحباط عدة محاولات لميليشيات الحوثي لاستعادة السيطرة على المنافذ البرية، التي تم تشديد وتعزيز سيطرة قوات الشرعية عليها، لإحكام الحصار على الحوثيين.".

 

وذكر العقيد بجاش إلى "ان الفترة القليلة القادمة ستشهد تطورات نوعية جديدة في مسار العمليات العسكرية للجيش الوطني".

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