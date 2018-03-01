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دفاعات التحالف العربي تعترض صاروخ بالستي اطلقته المليشيات على مأرب

الخميس 01 مارس 2018 11:13 ص الصحوة نت - خاص
دفاعات التحالف العربي تعترض صاروخ بالستي اطلقته المليشيات على مأرب ارشيفية

اعترضت دفاعات التحالف العربي، صباح اليوم الخميس، صاروخا بالستيا أطلقته المليشيات الانقلابية على مدينة مأرب.

وقالت مصادر عسكرية ان باتريوت التحالف العربي، تمكن من اعتراض صاروخ بالستي أطلقته المليشيات على مدينة مأرب، وتم تدميره بالجو دون أي اضرار.

يذكر ان مليشيات الحوثي أطلقت عشرات الصواريخ البالستية على مأرب الأهلة بالسكان، الا أن دفاعات التحالف العربي اعترضتها كافة.

وتلجأ المليشيات الى قصف منازل السكان بصواريخ الكاتيوشا من مواقع تمركزها في صرواح.

وتعاني مليشيات الحوثي الانقلابية من خسائر هائلة في صفوف مقاتليها، وتراجع مستمر في كافة الجبهات بالتزامن مع تقدم متواصل بشكل شبه يومي للجيش الوطني والمقاومة الشعبية المسنودين بقوات التحالف العربي.

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