مسلحون يقتحمون مؤسسة الشموع بعدن ويحرقونها ووقوع إصابات بصفوف العمال

أقدم مسلحون على اقتحام مقر مؤسسة الشموع للصحافة والنشر الكائن بالمدينة الخضراء بعدن وإضرام النار فيه.

وأكد رئيس المؤسسة سيف الحاضري ان المسلحين أحرقوا مؤسسة الشموع بعدن بشكل كامل مشيرا إلى وجود إصابات

وتظهر الصور والفيديوهات المتداولة لحظة وصول المسلحين الملثمين على أطقم واقتحام المؤسسة وإضرام النار فيها قبل مغادرتهم المقر.

وسبق أن تعرض مقر مؤسسة الشموع لاعتداءات سابقة كان آخرها تفجير عبوة ناسفة في جدار المؤسسة أحدث أضرارا مادية فيما تقود أطراف سياسية متطرفة في الحراك الجنوبي حملة تحريض واسعة ضد المؤسسة لأسباب جهوية.

وتصدر عن مؤسسة الشموع صحيفة يومية هي ”أخبار اليوم"، كما تقوم بطباعة عدد من الصحف المحلية بعدن.

وكانت مؤسسة الشموع وصحيفة أخبار اليوم أصدرت مساء أمس بيانا يدين ما يتعرض له الزميلان عوض كشميم وفتحي بن لزرق من انتهاكات من قبل السلطات المحلية معلنة تضامنها الكامل معهما.

فيما يلي رصد بابرز الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون في عدن وحضرموت مؤخرا..

ـ إقتحام وإحراق المركز الإعلامي للتجمع اليمني للإصلاح بالعاصمة عدن بتاريخ 5 مايو 2017م

- اعتقال والاعتداء بالضرب على الصحفيين ماجد الشعيبي وحسام ردمان وهاني الجنيد من قبل قوات الحزام الامني في كريتر بتاريخ 19 مايو 2017

- إقتحام وإحراق المركز الإعلامي للتجمع اليمني للإصلاح بالعاصمة عدن للمرة الثانية بتاريخ 12 اكتوبر 2017م

- تزوير صحيفة صيرة الناطقة باسم اصلاح عدن ونشرها من قبل الوزير المحال للتحقيق هاني بن بريك على حسابه في تويتر بتاريخ 20 فبراير 2018م

- اعتقال الصحفي عوض كشميم في المكلا وتعرضه للتعذيب على خلفية آراء له نشرها على صفحته في الفيس بوك بتاريخ 21 فبراير 2018م

- مسلحون يطلقون النار على مقر صحيفة اليوم الثامن ومركز عدن للابحاث في خورمكسر بتاريخ 17 فبراير 2018م

- مسلحون يطلقون النار على مقر صحيفة اليوم الثامن ومركز عدن للابحاث للمرة الثانية خلال اسبوع في خورمكسر بتاريخ 20 فبراير 2018م

- استدعاء الصحفي فتحي بن لزرق من جهة غير مخولة للتحقيق في قضايا نشر على خلفية آراء نشرها في صفحته على الفيس بوك بتاريخ 27 فبراير 2018م

- استهداف شبكة البث لإذاعة بندر عدن بـقذيفة (آر بي جي) من قبل مسلحين في مدينة انماء السكنية بمديرية المنصورة بتاريخ 28 فبراير 2018م

- اقتحام و إحراق مكتب ومطبعة مؤسسة الشموع للصحافة والتي تصدر عنها صحيفة أخبار اليوم من قبل مسلحين في المدينة الخضراء بدار سعد بتاريخ 1 مارس 2018م