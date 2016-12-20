عمران: وفاة عقيد بعد مغادرته معتقلات الحوثي والمليشيات تحتجز ابنه كرهينة





أكد مصدر محلي في مديرية شهارة بمحافظة عمران وفاة العقيد صالح يحيى هادي رعدان في المستشفى، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من خروجه من السجن المركزي بعمران إثر تدهور حالته الصحية.





وبحسب المصدر الذي تحدث لمركز الامستقبل الاعلامي فإن العقيد رعدان من أبناء قرية بني رعدان بمديرية شهارة الذي توفي عصر أمس الإثنين كان قد اختطفته مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في طريق حوث قبل ستة أشهر تقريبا واودعته السجن المركزي بعمران، وهو في حالة صحية سيئة.





وأفاد المصدر أن المليشيات أفرجت عن رعدان الذي تدهورت حالته الصحية داخل السجن بعد دفع كفالة، وإبرام اتفاق مع أقاربه قضى بسجن ابنه عبدالجليل - الذي لا يزال في السجن الى اليوم- بدلا عنه.





يذكر أن العقيد رعدان ضابط في الجيش اليمني وتحديدا اللواء ١٥، ومن ضمن الشخصيات الرافضة للإنقلاب وحكم المليشيات.