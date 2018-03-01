مصرع 20 حوثياً في البيضاء والجيش يحرز تقدماً جديداً

قالت مصادر عسكرية في محافظة البيضاء (وسط اليمن) إن قتلى وجرحى حوثيون سقطوا في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في مديرية ناطع.

وتمكنت / قوات الجيش الوطني/ من تحرير جبل الحمراء وجبل وشعب صوران بعد مواجهات عنيفة مع المليشيات الانقلابية.

وذكر المصدر لـ "المركز الإعلامي للقوات المسلحة" أن المعارك لا تزال مستمرة (مساء الأربعاء) وسط تقدم لقوات الجيش الوطني نحو تحرير جبل الظهر المطل على أشعاب فضحه.

وتقترب قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من أولى مناطق مديرية الملاجم، وذلك بعد وصولها بالقرب من أشعاب فضحه.

يأتي هذا فيما استهدف طيران التحالف العربي طقمًا تابعًا للمليشيات الانقلابية في شعب لبان غربي جبل الظهر، بذات المديرية، ودمّره بالكامل.

وتجددت المواجهات في مديرية ناطع بعد استئناف قوات الجيش الوطني الزحف باتجاه مواقع المليشيا.

وأطلقت قوات الجيش مؤخراً عملية عسكرية لاستكمال تحرير ما تبقى من مواقع المليشيا في مديرية ناطع.