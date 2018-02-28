مؤتمر تعز يقول إنه بصدد حصر قياداته المتورطة بالقتل والتحريض ضد أبناء المحافظة

كلف حزب المؤتمر الشعبي العام (المؤيد للشرعية) في محافظة تعز بحصر اسماء القيادات والشخصيات التي تحمل عضوية المؤتمر من أبناء المحافظة والتي تلوثت ايديهم بدماء الشهداء او رفعوا السلاح في وجه ابناء المحافظة او الواقفين في صفوف الانقلابين وذلك لاتخاذ الاجراءات والجزاءات التنظيمية بحقهم واسقاط عضويتهم وفقا للوائح المنظمة.

جاء ذلك خلال جلستين للمؤتمر الاستثنائي الذي عقده حزب المؤتمر، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من القضايا وبحضور قيادات السلطة المحلية والعسكرية والأمنية والحزبية.

وأكد المؤتمر وقوفه خلف القيادة السياسية برئاسة رئيس الجمهورية ،عبد ربه منصور هادي، في استعادة الدولة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل.

وفي البيان الختامي الصادر عن المؤتمر طالب الحكومة الشرعية لتحمل مسئوليتها والوفاء بتعهداتها بصرف مرتبات الموظفين واعتبارها من ضمن الاولويات الوطنية الى جانب التحرير.