مصرع 17حوثياً وأسر 33 آخرين بينهم 4 قيادات ميدانية في جبهة نهم

قالت مصادر عسكرية إن عشرات القتلى والجرحى من مليشيا الحوثي الانقلابية سقطوا في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وأكدت المصادر مقتل 17 عنصراً من المليشيات وجرح العشرات، إضافة إلى أسر ٣٣ حوثيًا بينهم أربعة قيادات ميدانية، وذلك حسب ما نقله / المركز الإعلامي للقوات المسلحة/.

وتمكنت قوات الجيش الوطني اليوم الأربعاء من استعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة، في معارك هي الأعنف دارت في جبهة "ميمنة الميمنة" (سلسلة التباب الواقعة شمال ضبوعة) بمديرية نهم، حيث تمكن أبطال الجيش الوطني من دحر المليشيات الحوثية التي حاولت التسلل إلى هذه التباب خلال اليومين الماضيين.

وشنت قوات الجيش الوطني قصفًا مدفعيًا عنيفًا على مواقع متفرقة للمليشيات وأسفر القصف عن تدمير طقمًا حوثيًا ومقتل جميع من كانوا على متنه غرب منطقة ضبوعة، إضافة إلى إحراق مدرعة غرب قرية الحول.

وكانت مليشيا الحوثي قد شنت هجوماً عنيفاً على مواقع الجيش تمكنت من خلاله من السيطرة على بعض مواقع الجيش لساعات قبل أن تتلقى ضربة قاسمة وتركت العشرات من جثث مقاتليها متناثرة على سفوح جبال نهم.