متحدث: الحوثي والمخلوع أخطر إرهاب واجههُ اليمن والتحالف أفشل الحُلم الايراني





ثمن المتحدث باسم المجلس التنسيقي للمقاومة في محافظة تعز رشاد الشرعبي الدور الكبير الذي يقوم به التحالف العربي في نصرة الشرعية اليمنية ضد الانقلابيين ومكافحة الإرهاب.

وأكد الشرعبي في تصريح نقلته صحيفة " عكاظ" أن إرهاب ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، أخطر إرهاب واجهه اليمن في تاريخه الحديث.

وقال الشرعبي إنه لولا التحالف العربي لما كانت هذه الميليشيات أن ترتدع عن تدمير اليمن، مؤكدا أن التحالف أفشل مخطط الانقلابيين الداعي إلى تكريس الوجود الإيراني في اليمن والمنطقة العربية.

وأشار الشرعبي إلى أن تحرك دول التحالف العربي لنجدة اليمن جاء استجابة لدعوة أطلقها الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي توافق عليه كل اليمنيين بعد خلعهم علي صالح الذي لم يقدم لليمن طيلة تسلمه السلطة سوى الجهل والحرب.

ومنذ مارس 2015 يقود التحالف العربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية ضد مليشيا الحوثي والمخلوع التي انقلبت على مؤسسات الدولة.

وتواصل مليشيا الحوثي والمخلوع التصعيد من عملياتها القتالية في مختلف الجبهات تزامناً مع الحديث عن استئناف المشاورات اليمنية.

وكثفت المليشيات الانقلابية الحشد من مقاتليها على الحدود مع المملكة العربية السعودية وذلك بهدف الضغط عليها، الا ان المليشيات تتلقى ضربات موجعة على الشريط الحدودي بصورة يومية.

وكان قد اعلن الجيش الوطني في ميدي مصرع خبير ايراني واصابة 2 لبنانيين بغارة للتحالف العربي استهدف مركز قيادة هندسية.

وحسب المصادر فان الخبراء الهندسيين مختصين بهندسة الصواريخ البالستية وتوجيهها.

وصعدت المليشيات الانقلابية من اطلاق صاوريخ ومقذوفات باتجاه مناطق سعودية بالحد الجنوبي.

المصدر | الصحوة نت