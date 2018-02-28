إعلامية إصلاح عدن تدين الانتهاكات بحق الصحفيين في جنوب البلاد وتدعو إلى حمايتهم

دانت الدائرة الإعلامية في حزب التجمع اليمني للإصلاح بالعاصمة المؤقتة عدن ما يتعرض له بعض الصحفيين من اعتقال ومضايقات.

وقال مصدر مسئول في الدائرة لـ"الصحوة نت" إن الدائرة تتابع بقلق ما يتعرض له بعض الصحفيين والإعلاميين في عدن وحضرموت من اعتقالات ومضايقات على خلفية عملهم الصحفي والعمل بحقهم في التعبير.





وأكدت الدائرة إدانتها اعتقال الزميل / عوض كشميم /، وتضامنها مع الصحفي فتحي بن لزرق رئيس تحرير "عدن الغد" ضد التهديد بالملاحقة من قبل السلطات في عدن.

كما استنكرت اعلامية إصلاح عدن العمل التخريبي الذي تعرض له برج البث التابع لإذاعة بندر عدن فجر اليوم على يد مجهولين، مطالبا وزارة الداخلية بالقيام بدورها في ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

وطالبت اعلامية الإصلاح الحكومة ونقابة الصحفيين والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام بالوقوف ضد كافة الممارسات والتعسفات التي تطال الحريات الصحفية، التي يعتقد منتهكوها أنها وسيلة للاستمرار في إلغاء التنوع الطبيعي للأداء الصحفي والإعلامي وثني هذه الفئة عن قول الحقيقة وتأدية دورها الوطني.