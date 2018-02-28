الخارجية تستنكر اعتداء الميليشيا على سفارة العراق وتحذر من تكرار هذه الافعال المشينة

استنكرت وزارة الخارجية، اعتداء الميليشيا الانقلابية على السفارة العراقية بصنعاء، والأرض التابعة لها، في تحدِ سافر للمواثيق والأعراف الدولية، التي تنظم العلاقات الدبلوماسية بين الدول.

وقالت الوزارة في بيان لها "إن الاعتداء على البعثات الدبلوماسية سياسة ممنهجة دأبت المليشيا الانقلابية على اتباعها ومؤشر للسقوط الأخلاقي والقيمي لتلك المليشيا التي لا يمكن أن ترتقي الى مستوى فهم القواعد والأعراف الدبلوماسية واحترامها والالتزام بها".

وأضاف البيان وفقا لوكالة سبأ "أن مثل هذه الأفعال تثبت بأن الحل الوحيد لمشكلة اليمن هو في انهاء الانقلاب وانهاء تسلط المليشيا واحتلالها للعاصمة ومؤسسات الدولة، وتظافر الجهود الدولية لتحقيق ذلك انتصارا للقوانين والمواثيق الدولية ورفضا لاستمرار قانون الغاب الذي تتعامل به مليشيا الانقلاب".

وحذرت وزارة الخارجية من مغبة تكرار أمثال هذه الأفعال المشينة والمسيئة، وان الجناة سينالون جزاءهم العادل والرادع ولن يفلتوا من العقاب.