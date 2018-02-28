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عدن.. مجهولون يستهدفون برج إذاعة "بندر عدن" بقذيفة اربي جي في مدينة إنماء

الأربعاء 28 فبراير 2018 02:25 م الصحوة نت – خاص :
عدن.. مجهولون يستهدفون برج إذاعة "بندر عدن" بقذيفة اربي جي في مدينة إنماء برج الاذاعة المستهدف

استهدف مجهولون في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء برج إذاعة بندر عدن الواقع في حي إنماء بمديرية المنصورة في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد .

 وقال مصدر محلي لـ"الصحوة نت" ان مجهولين استهدفوا برج إذاعة بندر عدن بقذيفة "ار بي جي" في تمام الساعة الثالثة فجر اليوم .

وأضاف المصدر ان الاستهداف تسبب في أضرار بالبرج في حين لاذ المسلحون بالفرار ولم تعرف حتى الآن هوية الجهة المنفذة للهجوم.

الجدير إن " بندر عدن"  إذاعة شبابية مستقلة يديرها الإعلامي رأفت رشاد باقي حيث انطلق بثها قبل عدة أسابيع من الآن.

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