المخلافي يؤكد على ضرورة الضغط على الانقلابيين لإحلال السلام واستعادة الدولة

أكد وزير الخارجية الدكتور عبدالملك المخلافي على ضرورة استمرار الضغط على الانقلابين لالزامهم بتنفيذ قرارات مجلس الامن بما يحقن دماء اليمنيين وإحلال السلام واستعادة الدولة ونزع سلاح المليشيات.

وأثنى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية على موقف المملكة العربية السعودية الداعم للشرعية ولجهود فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية من أجل استعادة الدولة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

جاء ذلك في لقاء المخلافي مع نظيره السعودي عادل الجبير في العاصمة السعودية الرياض.

واستعراض اللقاء مستجدات الأوضاع في الشأن السياسي اليمني وتطوراته على مختلف الأصعدة والجهود التي تبذلها مختلف الاطراف والقوى لعودة المسار السياسي.

بدوره اكد وزير خارجية المملكة العربية السعودية عادل الجبير حرص المملكة على امن ووحدة اليمن وسلامة أراضيه، وحرصها على الحل السياسي والسلمي المستند لموقف المملكة الثابت من ضرورة ان تنطلق اي تسوية سياسية من المرجعيات الثلاث.

وكان قد اكد الجبير في مؤتمر صحفي مع نظيره الامريكي جون كيري على هامش اجتماع اللجنة الرباعية ان أي حل في اليمن يجب ان يكون وفق المرجعيات المتفق عليها.

وتشدد الحكومة على ضرورة ان يستند أي حل سياسي على المرجعيات كونها الضامن الوحيد لسلام مستدام.

*الصحوة نت | متابعة خاصة