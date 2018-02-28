مليشيات الحوثي تنهب أكثر من ربع مليار ريال من إيرادات محافظة المحويت خلال 2017

كشف تقرير صادر عن مالية مليشيات الحوثي بمحافظة المحويت في تقريرها السنوي أن ما تم صرفه طوال عام 2017م بلغ أكثر من ربع مليار ريال من إيرادات المحافظة .

وفي الاجتماع الذي ضم قيادة السلطة المحلية الخاضعة لسيطرة الحوثيين أوضح مدير عام الموارد المالية عبد الكريم الكردي أن إجمالي الموارد المالية المحققة خلال الفترة بلغت 246 مليوناً و195 ألفاً و867 ريال .

وذكر " الكردي " أن تلك الايرادات شملت الموارد المحلية بمبلغ 116 مليوناً و512 ألفاًو612 ريال ، بينما بلغ مقدار الموارد المشتركة 129 مليوناً و 683 ألفاً و254 ريال موزعة على كافة القطاعات الإيرادية .

وان تلك المبالغ تقدر بنسبة قليلة جداً مقارنة بالأعوام الماضية كون المليشيات لا تورد كثر من المبالغ التي تتحصلها يدوياً ويتم صرفها على الجبهات قبل أن تصل إلى المالية أو النبك المركزي بالمحافظة .

ولم يتطرق التقرير إلى أوضاع الموظفين ورواتبهم المنقطعة لأكثر من سنة ونصف ، خاصة وهم يعيشون حالة بالغة الصعوبة بينما الحوثيون يمولون جبهاتهم لاستمرار انقلابهم على الشرعية مستمرين في الغطرسة والتمرد غير أبهين لأنات المكلومين والمظلومين من أبناء الشعب.