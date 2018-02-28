البيضاء.. الجيش يسيطر على سلسلة جبلية ويقترب من قطع اهم خطوط امداد المليشيا

تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم الاربعاء، من السيطرة على مواقع جديدة بمديرية ناطع بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر عسكرية إن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنوا من السيطرة على جبل صوران وقمم جبال الحمراء الجنوبية والشمالية وسط فرار ما تبقى من عناصر المليشيات باتجاه منطقة فضحة بمديرية الملاجم.

وأوضحت المصادر إن قوات الجيش الوطني تدك في الاثناء مواقع الميليشيات في جبل القرحا المطل على منطقه فضحة وتواصل تقدمها لتطهير الجبال المحيطة بجبل القرحى وجبال الحمراء.

مشيرة إلى ان الجيش يحقق تقدما ملحوظا وبات يقترب من قطع خطوط الإمداد للميليشيات الحوثية الإيرانية المتمركزة في عقبة القنذع الفاصلة بين محافظتي البيضاء وشبوة