المالكي يكشف عن اغتيالات متبادلة بين الميليشيات ويؤكد التزام التحالف بمحاربة الإرهاب

قال ناطق التحالف العربي العقيد تركي المالكي، إن مليشيات الحوثي خسرت 776 موقعا عسكريا، مشددا على أن التحالف ملتزم بمحاربة الإرهاب لفت إلى ضرورة التزام الانقلابيين بالقرارات الدولية، ومؤكدا أن ميليشيات الحوثي تنقل الأطفال من المدارس إلى جبهات القتال ، ومطالبا بحماية الآثار وضرورة منع الاتجار بها وتهريبها.

وأعلن العقيد المالكي في مؤتمر صحفي الأربعاء لاستعراض نتائج خطة المساعدات الإنسانية الشاملة، تحفظ التحالف على بعض ما ورد في تقرير خبراء العقوبات على اليمن، مشدداً على أن التحالف يلتزم بكافة المعايير وقوانين حقوق الانسان.

وأكد أن كافة منافذ اليمن الإغاثية تعمل بشكل تام، وقد تم ادخال العديد من المساعدات، موضحاً أن 18 ألف سفينة إغاثية رست في اليمن، و22 منفذا إغاثيا تعمل حالياً و959 ألف يمني استفادوا حتى الآن من المساعدات ضمن خطتنا الإنسانية.

وكشف المالكي، عن اغتيالات تحصل بين ميليشيات الحوثي لتقاسم المكاسب والتصفية، مؤكدا إن الارهاب الحوثي ينقل الاطفال من المدارس الى ساحات القتال، داعيا كافة الاسر اليمنية للحفاظ على دراسة اولادها

وأكد إن العمليات العسكرية مستمرة في جميع الجبهات بمحافظة تعز، مشيرا إلى أن القوات الشرعية تمكنت من تحرير مبان عدة في المدينة.

وقال ان قوات الشرعية تمكنت من تحرير مواقع في مديرية نهم في محافظة صنعاء.

ووفيما يتعلق بالحكومة اليمنية، أشار إلى أنها لم تمنع الإعلاميين من الدخول لليمن ونشرت تعليمات لهم لتسهيل دخولهم". كما أكد أن "الحكومة اليمنية ملتزمة بعدم دفع أي مبالغ مالية للجماعات الإرهابية في اليمن"،

كما كشف بالفيديو والصور عن عمليات استهداف لميليشيات حوثية قرب الحدود السعودية اليمنية، ومحاولة استخدام عناصر الميليشيات للعديد من عمليات التمويه بغية زرع الألغام ونقلها.

أما في ما يتعلق بالصواريخ الباليستية التي أطلقتها أو حاولت ميليشيات الحوثي اطلاقها نحو السعودية فبلغ 95 صاروخاً.



