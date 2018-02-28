صنعاء.. أزمة خانقة في الغاز المنزلي وسعر الاسطوانة يتجاوز الـ6 ألف ريال

تشهد العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات الانقلابية، أزمة خانقة بالغاز المنزلي، في وقت تجاوز سعر الاسطوانة الواحدة ستة ألاف ريال مقارنة ببيعه في المناطق التي تسيطر عليها الشرعية حيث يباع بسعر مابين 1500ريال و1800ريال .

و شوهدت خلال الساعات الماضية طوابير طويلة أمام محطات الغاز المخصصة لتعبئة السيارات وبعض المحلات التي تبيع بالسعر الرسمي، بعد أن أغلقت عددا من المعارض الخاصة ببيع الغاز المنزلي أبوابها، وندرة تواجد مادة الغاز في السوق المحلي في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات".

يأتي هذا بعد أيام من رفع مليشيات الحوثي الانقلابية رسوم الجمارك في المناطق التي استحدثتها حيث تجبر موردي الغاز على دفع رسوم ضرائب وجمارك بنسبة 100%.

يشار إلى أن السعر الرسمي لاسطوانة الغاز المنزلي (1250) ريالا في محطات التعبئة والمحلات الرسمية التابعة لشركة الغاز والتي كانت توزع أحيانا بكروت عبر عقال الحارات في عدة أحياء بالعاصمة صنعاء.

وتبلغ القيمة الفعلية للدبة الغاز (949.3) تسعمائة وتسعة واربعين ريالا وثلاثة فلسات، بقيمة اللتر الواحد (47.47) سبعة واربعون ريالا وسبعة وأربعون فلسا، ويباع الغاز للمواطن بخمسة اضعاف التكلفة اذ تحقق قيادات المليشيات ثروات طائلة على حساب المواطن.