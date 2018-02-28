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صعدة: الجيش يصل قمم جبال مديريتي "رازح وغمر" ويفتح جبهات جديدة فيها

الأربعاء 28 فبراير 2018 11:49 ص الصحوة نت - متابعات
صعدة: الجيش يصل قمم جبال مديريتي "رازح وغمر" ويفتح جبهات جديدة فيها

قال قائد اللواء السادس حرس حدود العميد حسين حسان "ان الجيش الوطني يحقق انتصارات متتالية في جبهات رزاح، وكافة الجبهات الحدودية بمحافظة صعدة، مشيدا بالانتصارات الأخيرة للجيش الوطني في مديريتي رازح، وباقم".

وأضاف في تصريح نقله موقع الجيش "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني باتت اليوم جاهزيتها واستعدادها لمواجهة المليشيا الحوثية أعلى وتحرير كافة مناطق محافظة صعدة في القريب العاجل.

وقال حسان "قوات الجيش تمضي وفق خطة مرسومة لتحرير ما تبقى من محافظة صعدة، تنفيذا للمهام الموكلة اليهم" وتوقع نهاية قريبة للمليشيا الحوثية وذلك بعد وصول طلائع الجيش الى اعالي قمم جبال مديريتي رازح، وغمر، وفتح جبهة جديدة فيهما، كما توقع وصول قوات الجيش الوطني الى أهم معاقل المليشيا في جبال مران، وحيدان.

وعن المليشيا الحوثية قال العميد حسان "انها أصبحت اليوم وقياداتها امام كماشة قوات الجيش الوطني التي تهدف لقطع رأس الأفعى، العملية العسكرية التي أطلقتها قوات الجيش الوطني لتحرير المحافظة، ".

وتابع "ان الامور مبشره بالخير وان النصر قريب، كما ان الايام القادمة ستشهد تغيرات وتقلبات كبيرة لصالح ابطال الجيش الوطني، وان الجميع سوف يسمعون ما يسرهم".

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