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ردا على تغريدة مزورة.. رئيس الاصلاح: التحالف منا ونحن منه

الأربعاء 28 فبراير 2018 11:09 ص الصحوة نت – خاص
ردا على تغريدة مزورة.. رئيس الاصلاح: التحالف منا ونحن منه رئيس الهيئة العليا للاصلاح محمد اليدومي

وصف رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ محمد اليدومي تغريدة مزورة نسبت إليه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة "الإفك".

ووصف رئيس الهيئة العليا للإصلاح – في منشور له على حسابه الرسمي على الفيس بوك - الذين يتداولون التغريدة المزورة بـ"سفلة الأفاكين".

مؤكداً أن التغريدة المزورة لا أساس لها من الصحة وأنها لا تعبّر إلا عن أعداء اليمن والذين في قلوبهم مرض.

وأكد – اليدومي – أن التحالف "منّا ونحن منه وليخسأ الخاسئون".

وياتي هذا النفي من رئيس الهيئة العليا بعد تداول تغريدة من حساب انتحل صفة رئيس الهيئة هاجمت فيها دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وأكد مصدر في الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح لـ(الصحوة نت) أن الحسابات الخاصة بالأستاذ محمد اليدومي – رئيس هيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح – هي التي على الروابط التالية.

 

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