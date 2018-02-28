وعود دولية لتمويل مشاريع سياحية والحكومة تدرس تهيئة مطار المهرة

قال وزير السياحة محمد قباطي "أن اليمن تلقت وعوداً من جهات دولية بتقديم تسهيلات كبيرة لتمويل مشاريع سياحية تتبع القطاع الخاص في المناطق الآمنة التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية".

وأضاف في تصريح نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" إن وزارة السياحة تحركت في وقت مبكر لمخاطبة شركات التمويل الدولية وتوضيح ضرورة تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في البنية التحتية لقطاع السياحة في سقطرى، والمشاريع الأخرى المرتبطة بشكل غير مباشر بالقطاع، وتلقينا وعوداً بدعم كبير.

ولفت إلى "أن وزارته تؤدي دوراً مهماً في إقناع شركات الطيران الدولية بتسيير رحلات مباشرة من مناطق العالم كافة إلى سقطرى، وإن نجحت في إقناع شركات الملاحة ستتحرك الكثير من المواضيع المتعلقة بالقطاع ومن أبرزها تدفق الاستثمارات بشكل تدريجي في المناطق الحيوية التي تقع تحت سلطة الحكومة".

وأشار قباطي "أن استراتيجية وزارة السياحة، تتمثل في ربط ثلاث مناطق حيوية هي سقطرى والمهرة وحضرموت، بخطوط الطيران والملاحة الدولية من أجل وصول المسافرين وتنشيط السياحة في تلك المناطق التي تمتلك بنية تحتية جيدة".

وذكر "أن الحكومة تدرس مدى قدرتها على تهيئة مطار المهرة لعودة استقبال الطائرات، وفي حال وجود صعوبات تحول دون تنفيذ الحكومة هذا العمل، فإن مشروع مطار المهرة سيطرح أمام القطاع الخاص لتهيئته حتى يتسنى ربطه بالرحلات الدولية".

وتابع قباطي "الأيام المقبلة ستشهد تأهيل مطار المكلا، ما يساعد بشكل كبير في كسب ثقة شركات الملاحة الدولية".

وأوضح "أن الحكومة طرحت مؤخراً مجموعة من الفنادق فئة «5 نجوم» في محافظة حضرموت، ونحو 5 فنادق في عدن أمام القطاع الخاص لتطويرها وإعادة تأهيلها، وخلال الأيام المقبلة ستوقع الوزارة اتفاقيات لإعادة تأهيل وتشغيل تلك الفنادق".