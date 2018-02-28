«الصحة العالمية» تحذر من عودة الكوليرا الى اليمن

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن وباء الكوليرا في اليمن الذي أودى بحياة أكثر من ألفي شخص قد يتفشى مجددا في موسم الأمطار.

وقال بيتر سلامة نائب مدير عام المنظمة لبرنامج الطوارئ الصحية، إن عدد حالات الإصابة بالكوليرا تراجع في اليمن خلال العشرين شهراً الأخيرة، بعد أن وصل إلى حاجز مليون حالة يشتبه بإصابتها بالمرض.



وأضاف ل«رويترز»، على هامش مؤتمر دولي للمساعدات في الرياض: «ولكن المشكلة الحقيقية هي أننا ندخل مرحلة أخرى من المواسم المطيرة».

وتابع: «عادة ما تزيد حالات الكوليرا وفقاً لهذه المواسم المطيرة. ولذلك فإننا نتوقع زيادة في أبريل وزيادة محتملة أخرى في أغسطس».