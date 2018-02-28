موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

«الصحة العالمية» تحذر من عودة الكوليرا الى اليمن

الأربعاء 28 فبراير 2018 09:50 ص الصحوة نت - متابعات
«الصحة العالمية» تحذر من عودة الكوليرا الى اليمن

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن وباء الكوليرا في اليمن الذي أودى بحياة أكثر من ألفي شخص قد يتفشى مجددا في موسم الأمطار.

وقال بيتر سلامة نائب مدير عام المنظمة لبرنامج الطوارئ الصحية، إن عدد حالات الإصابة بالكوليرا تراجع في اليمن خلال العشرين شهراً الأخيرة، بعد أن وصل إلى حاجز مليون حالة يشتبه بإصابتها بالمرض.

وأضاف ل«رويترز»، على هامش مؤتمر دولي للمساعدات في الرياض: «ولكن المشكلة الحقيقية هي أننا ندخل مرحلة أخرى من المواسم المطيرة».

وتابع: «عادة ما تزيد حالات الكوليرا وفقاً لهذه المواسم المطيرة. ولذلك فإننا نتوقع زيادة في أبريل وزيادة محتملة أخرى في أغسطس».

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى