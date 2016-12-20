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قرقاش يصف اجتماع الرباعية بالإيجابي ويقول ان الحل السياسي في إطار المرجعيات ممكن

الثلاثاء 20 ديسمبر 2016 02:32 ص الصحوة نت | متابعة خاصة
قرقاش يصف اجتماع الرباعية بالإيجابي ويقول ان الحل السياسي في إطار المرجعيات ممكن الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية


قال  الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية  إن اجتماع اللجنة الرباعية حول اليمن في الرياض بحضور   الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الاماراتي، كان ايجابياً.


وأضاف قرقاش  في تغريدة على حسابه في "تويتر"  أن الحل السياسي ضمن إطار المرجعيات الإقليمية والدولية ممكن.

 

وشارك وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد اجتماع الرباعية في الرياض الأحد الماضي.

 

وكان قد أكدت اللجنة الرباعية على  أهمية دفع عملية السلام في اليمن إلى الأمام وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.

 

 واشارت اللجنة الى أن الأردن ستحضن اجتماعا الاسبوع القادم ضمن التحضيرات لبدء جولة من المشاورات اليمنية.

 

وتجدد الحكومة الشرعية تمسكها بالمرجعيات كأساس أي حل سياسي قادم، كون المرجعيات الضامن الوحيد لسلام مستدام.


*الصحوة نت | متابعة خاصة

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