واشنطن: قلقون من تهديد الحوثيين للملاحة ونتعاون مع السعودية لتأمين باب المندب

قالت الولايات المتحدة الأمريكية إنها قلقة من استمرار تهديد مليشيا الحوثي لخط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.

وعبر قائد القيادة المركزية الأميركية،/ جوزيف فوتيل/، عن قلق بلاده من تهديد الحوثيين للملاحة الدولية في باب المندب، مؤكداً تعاون واشنطن مع الرياض لضمان الملاحة في باب المندب.

يأتي هذا فيما تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية أعمالها العسكرية في البحر الأحمر وبالقرب من باب المندب.

وقال القائد العسكري الأميركي، جوزيف فوتيل، خلال جلسة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي، قال إن أنشطة إيران الخبيثة تشكل تهديداً لاستقرار المنطقة على الأمد البعيد.

ومطلع الأسبوع تمكنت وحدات من التشكيل البحري في المنطقة العسكرية الخامسة من تفكيك عدد من الألغام البحرية في خط الملاحة الدولي بالقرب من ميناء ميدي.

وتواصل مليشيا الحوثي زرع الألغام البحرية في خط الملاحة الدولية وسط تحذيرات من خطورة ذلك على السفن التجارية والصيادين اليمنيين.

وسبق وأن انفجرت الغام بحرية في قوارب صيد في ساحل البحر الأحمر ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الصيادين اليمنيين.



وفي صعيد متصل.. حذر المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة / خالد اليماني/ من استمرار دعم إيران للحوثيين وخطر ذلك على خط الملاحة الدولية.