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نقابة الصحفيين تدين تهديد الصحفي طه العامري

الثلاثاء 20 ديسمبر 2016 01:48 ص الصحوة نت | خاص
نقابة الصحفيين تدين تهديد الصحفي طه العامري

أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين تهديد الصحفي طه العامري من قبل مجهول عبر مكالمة هاتفية.

 

وقالت النقابة في بيان "مقتضب" انها تلقت بلاغاً يفيد بتعرض الصحفي العامري الى تهديد ووعيد عبر مكالمة هاتفية مغرب أمس الاثنين.

 

وأشارت النقابة الى ان الصحفي العامري تعرض الى تهديد بالحاق الأذى بحياته.

ومنذ انقلاب المليشيات على مؤسسات الدولة تزايدت الانتهاكات ضد الصحفيين واغلقت كافة الصحف الأهلية.

 

 وتواصل مليشيا الحوثي والمخلوع اختطاف قرابة 16 صحفياً في سجونها، كان آخرهم الصحفي السابق في صحيفة المصدر يوسف عجلان.


المصدر |الصحوة نت

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