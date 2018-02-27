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اغتيال شخص وإصابة آخر برصاص مجهولين في عدن

الثلاثاء 27 فبراير 2018 11:15 م الصحوة نت - خاص
اغتيال شخص وإصابة آخر برصاص مجهولين في عدن صورة إرشيفية

اُغتيل شخص وجرح آخر  في إطلاق نار شنه مسلحون مجهولون عليهما في مديرية دار سعد في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

وقال شهود عيان لـ"الصحوة نت" إن مسلحين مجهولون يستقلون سيارة(تاكسي)أطلقوا النار على المواطنيْين / محمود الرمادي / و رامي شنب / بالقرب من جولة الكراع بمديرية دار سعد ولاذوا بالفرار.

وأضاف الشهود أن المواطن / محمود الرمادي / توفي على الفور في حين تم إسعاف المواطن رامي متأثرا بجراح إلى هيئة أطباء بلا حدود لتلقي العلاج.

وتعيش العاصمة عدن حلة من الانفلات الأمني والاغتيالات والتصفيات  للعديد من الشخصيات الدينية والعسكرية والسياسية وبعض المواطنين، وسط صمت وتقاعس الأجهزة الأمنية في المحافظة.

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