أسرى حوثيون يعترفون: خضعنا لدورات على يد خبراء من "حزب الله" (فيديو)

نشر / المركز الإعلامي للقوات المسلحة / اعترافات لأسرى حوثيين الذين تلقوا تدريبات على يد خبراء من حزب الله.

وحسب اعترافات الأسر فقد تلقوا دورات ثقافية وقتالية على يد خبراء من "حزب الله" اللبناني، قبل أن تدفع بهم المليشيات إلى جبهات القتال.

وقال الأسير "زكريا محمد عوضة" إنه خضع مع عشرات آخرين لدورات تدريبية قتالية وثقافية في منطقة شوابة بمحافظة صنعاء- لمدة شهرين- قبل أن تقوم مليشيات الحوثي الانقلابية بنقلهم إلى الجبهات.

الأسير أكد أن الدورات القتالية والثقافية والتدريبات العسكرية التي خضعوا لها طيلة شهرين كانت على يد خبراء من "حزب الله" اللبناني.

وبعد إقحامهم في جبهات القتال، قال الأسير "حمز" إنه عمل في إمداد المليشيات في الخطوط الأمامية ولكن المليشيات تركتهم في الجبهة ولاذت بالفرار ليقع وعدد من زملائه في الأسر لدى قوات الجيش الوطني.

وأشار إلى أن مليشيات الحوثي غررت بهم بدعوى مقاتلة "الأمريكان" وخدعتهم بشعارات وطنية ليتضح له مؤخراً زيف تلك الادعاءات، مشيرًا إلى أنه حالياً يشعر بالذنب، داعيًا زملائه إلى عدم تصديق المليشيات.

وسبق وأن اتهمت الشرعية والتحالف العربي النظام الإيراني بدعم مليشيا الحوثي بالسلاح والخبراء، وهو ما أثبته الكثير من الشواهد آخرها ما قاله الأسير "حمزة" ورفقائه.



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