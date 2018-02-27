عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين يصلون محافظة إب

تواصل / مليشيا الحوثي الإنقلابية / خسائرها الميدانية والبشرية بشكل كبير بعدد من الجبهات خصوصا في الساحل الغربي بمحافظة الحديدة.

وقال مصدر محلي لـ"الصحوة نت" إن العشرات قتلوا وأصيب آخرون من مليشيا الحوثي فيي جبهات الساحل الغربي خصوصا بجبهتي حيس والجراحي جنوب الحديدة.

وأضاف المصدر أن ثلاثة اطقم حوثية وصلت وعلى متنها عشرات الجثث، وشوهدت وهي تمر من طريق العدين الجراحي مساء أمس متجهة صوب مدينة إب.

وفي صعيد آخر.. أصيب مواطن بطلقات نارية برصاص مسلحين حوثيين إثر نزاع مليشيا الحوثي على قطعة أرض.

وقال مصدر محلي لـ"الصحوة نت" إن أحد المارة ويدعى "إسماعيل الضباري" أصيب بطلق ناري، في اشتباكات مسلحة بين قيادات متحوثة في المديرية بخلافات على أراضي تم السطو عليها في منطقة الضباري بعزلة أنامر، يوم أمس.

وتشهد مديرية جبلة، كغيرها من المديريات بالمحافظة، انتهاكات حوثية واسعة تطال المدنيين، منذ أكثر من ثلاث سنوات.