مصرع 30 حوثياً وتدمير آليات في قصف جوي غرب الجوف

أفاد / المركز الإعلامي للقوات المسلحة/ نقلاً عن مصادر عسكرية أن أكثر من 30 حوثياً مصرعهم في قصف لطيران التحالف العربي استهدف تجمعًا لهم بالقرب من سوق الاثنين بمديرية المتون غرب محافظة الجوف.

وحسب المصادر فإن المقاتلات استهدفت مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات آليات قتالية تابعة للمليشيات بذات المديرية، وأسفرت الغارات عن تدمير دبابتين وطقم قتالي، إلى جانب سقوط قتلى وجرحى من المليشيات.

وأوضحت المصادر أن مليشيات الحوثي الانقلابية تكبدت خسائر بشرية ومادّية كبيرة على يد أبطال الجيش الوطني في منطقة العقبة وصبرين بمديرية خب والشعف شمالي الجوف.

وتدور معارك عنيفة ما بين الحين والآخر في كافة جبهات قتال الجوف وسط استمرار تقدم الجيش.