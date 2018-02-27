موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

مصرع 30 حوثياً وتدمير آليات في قصف جوي غرب الجوف

الثلاثاء 27 فبراير 2018 08:20 م الصحوة نت - الجوف
مصرع 30 حوثياً وتدمير آليات في قصف جوي غرب الجوف

أفاد / المركز الإعلامي للقوات المسلحة/ نقلاً عن مصادر عسكرية أن أكثر من 30  حوثياً مصرعهم في قصف لطيران التحالف العربي استهدف تجمعًا لهم بالقرب من سوق الاثنين بمديرية المتون غرب محافظة الجوف.

وحسب المصادر فإن المقاتلات استهدفت مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات آليات قتالية تابعة للمليشيات بذات المديرية، وأسفرت الغارات عن تدمير دبابتين وطقم قتالي، إلى جانب سقوط قتلى وجرحى من المليشيات.

وأوضحت المصادر أن مليشيات الحوثي الانقلابية تكبدت خسائر بشرية ومادّية كبيرة على يد أبطال الجيش الوطني في منطقة العقبة وصبرين بمديرية خب والشعف شمالي الجوف.

وتدور معارك عنيفة ما بين الحين والآخر في كافة جبهات قتال الجوف وسط استمرار تقدم الجيش.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى