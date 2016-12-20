ولد الشيخ ينفي استضافة الأردن للمشاورات ويقول انها ستحتضن اجتماعاً للجنة التهدئة





نفى المبعوث الأممي الى اليمن صحة الأنباء التي تداولت حول استضافة الأردن لجولة جديدة من المشاورات اليمنية.

وقال ولد الشيخ في تغريدة على تويتر أن المملكة الأردنية ستستضيف فقط، اجتماعا تقنيا للجنة التهدئة والتنسيق لوقف إطلاق النار.

وكان قد أكدت اللجنة الرباعية بأنه سيتم استئناف المشاورات اليمنية بين الأطراف اليمنية خلال الأسبوع القادم.

وتعد هذه الخطوة إحدى ثمار اجتماعات اللجنة الرباعية، التي عقدت لقاء في العاصمة السعودية الرياض، بالإضافة إلى سلطنة عمان.

وستحتضن العاصمة الأردنية عمان، خلال الأسبوع القادم، اجتماعا للجنة التهدئة والتنسيق لوقف إطلاق النار من أجل التمهيد لهدنة جديدة تسبق انطلاق المشاورات اليمنية.

وكان قد أكد المبعوث الأممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ انه سيتم تعديل خارطة الطريق بما يتناسب مع المرجعيات المتفق عليها.

وطالبت مطلع نوفمبر الماضي الحكومة الشرعية المبعوث الاممي بتعديل خارطة الطريق التي قالت انها تتناقض مع المرجعيات.

*الصحوة نت | متابعة خاصة