رئيس الوزراء يوجه بتشكيل لجنة للنظر في التخلف الضريبي لشركات التبغ

وجّه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم بتشكيل لجنة حكومية للنظر في الشكوى المقدمة من شركة كمران بشأن التخلف الضريبي والجمركي لشركة كمران وشركات التبغ الأخرى العاملة في قطاع انتاج السجائر والكبريت.

وقالت وكالة سبأ، إن التوجيه قضى بتشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الميتمي وعضوية كلاً من وزير المالية أحمد الفضلي ووزير الشئون القانونية الدكتورة نهال العولقي، والشباب والرياضة نايف البكري، وأمين عام مجلس الوزراء حسين منصور.

وتضمن التوجيه قيام اللجنة بالنظر في المخالفات والشكاوى معاً والخروج بحلول منصفة تحفظ للدولة حقوقها، وتلزم الشركات المختلفة بدفع ما عليها من ضرائب ومستحقات للدولة.

وأكد رئيس الوزراء على تشديد الرقابة والضبط في المنافذ الجمركية البرية والبحرية وأماكن التهريب والعمل على ضبط جميع السجائر المهربة والمصنعة بالخارج أياً كان شكلها أو مسمياتها والتعامل معها وفقا للقوانين النافذة لما لذلك من تأثير على الشركات الوطنية وعائدات الدولة وصحة المستهلك والتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية لضمان التنفيذ وحماية القانون وحقوق الدولة.