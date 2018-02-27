تعز.. مقتل طفل وجرح 3 مدنيين بانفجار لغم ارضي في المخا

لقي طفل مصرعه وأُصيب ثلاثة مدنيين آخرون صباح اليوم الثلاثاء في انفجار لغم أرضي شرق منطقة يختل شمال مدينة المخا، على ساحل البحر الأحمر غربي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية لـ"الصحوة نت" إن لغم ارضي انفجر في سيارة كانت تقل عدد من المدنيين، في الطريق العام بالمنطقة أدت إلى مقتل طفل وجرح 3 آخرون كانوا على متن السيارة .

وكانت مليشيا الانقلاب قد زرعت عشرات الألغام في الطرقات العامة وبالقرب من المنازل قبل ان تستعيد قوات الجيش الوطني السيطرة عليها العام الماضي .

وتشهد منطقة يختل العديد من الحوادث المماثلة سقط فيها عدد من المدنيين قتلى وجرحى في حين تمكنت قوات الجيش الوطني انتزاع الآلاف الألغام منها .