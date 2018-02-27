وزير حقوق الانسان يؤكد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لإنهاء انقلاب المليشيات

أكد وزير حقوق الانسان محمد عسكر على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من ايران ووقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان بحق المواطنين اليمنين.

ودعا عسكر خلال بحثه مع وزيرة خارجية هولندا سيجر كاغ ، إلى إلزام مليشيا الحوثي بتنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة والكف عن استمرارها في تجنيد الاطفال واشراكهم في النزاعات المسلحة، مشيرا إلى أهمية دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في اليمن.

وخلال اللقاء الذي عقد على هامش الدورة 37 في مجلس حقوق الانسان بمدينة جنيف السويسرية أشار الوزير عسكر الى ما تقوم به الوزارة لبناء القدرات المؤسسية لطاقم الوزارة ومنظمات المجتمع المدني لاكسابهم الخبرات اللازمة وتنمية مهاراتهم وصقلها عبر الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الاطار وصولا الى تحسين مستوى الأداء وفقا للمعايير الدولية.

كما جرى مناقشة تسهيل عمل فريق الخبراء المشكل وفق قرار مجلس حقوق الانسان في الدورة 36 .

من جانبها جددت الوزيرة الهولندية دعم بلادها للحكومة الشرعية ودعم قدرات المؤسسات الوطنية ووزارة حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني.