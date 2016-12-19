إب: مقتل قيادي حوثي بخلافات داخلية

قتل قيادي حوثي اليوم بخلافات داخلية بمدينة إب وسط اليمن.





وقالت مصادر طبية بأن جثة قيادي من مسلحي الحوثي وصلت إلى هيئة مستشفى الثورة العام بمدينة إب اليوم جراء إصابته بطلقات نارية أودت بحياته.





وقالت مصادر محلية بأن القتيل من أسرة بيت الجحيزي وينتمي لمحافظة ذمار قتل ظهر اليوم أمام محكمة غرب إب في ظروف وملابسات غامضة.





وبحسب المصادر فقد سقط القتيل برصاص مسلح من أسرة بيت الشامي من مسلحي مليشيا الحوثي أثناء اشتباكات مسلحة حوثية حوثية ولم تعرف أسباب تلك الإشتباكات.





وتأتي هذه الحادثة بعد يومين من اثنين من المواطنين وهما رشاد عبدالله عبد الحميد وحمدي عبدالمجيد وإصابة الشاب زكريا المقبلي في نقطة منطقة الشرقي بمديرية مذيخره جنوب غرب محافظة إب على يد مسلحين يتبعون القيادي الحوثي أبو علي الدرواني.





وشهدت محافظة إب خلافات بين شركاء الانقلاب وخلافات أخرى بين قيادات حوثية وصلت حد الاقتتال والمواجهات المسلحة كان آخرها قبل أسبوعين بين مسلحي ما وحدة تتبع الحرس الجمهوري الموالي لصالح وبين قيادي حوثي يدعى أشرف المتوكل بجولة العدين وسط مدينة إب.