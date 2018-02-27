وزير الثروة السمكية: سفن إيرانية تخترق مياه اليمن الاقليمية وتمارس صيد غير مشروع

قال وزير الثروة السمكية فهد كفاين "إن هناك ضررا كبيرا ودمارا هائلا في المنشآت ومعدات الصيادين، بل ان الصيادين كغيرهم منهم من استشهد ومن جرح وأغلبهم تعطلوا عن العمل، وما زال الصيادون في سواحل حجة والحديدة يعانون جراء الانقلاب ولا يستطيعون ممارسة مهنتهم ويتعرضون لضغوط وابتزاز واختطاف".

وأضاف في تصريح نقلته صحيفة "اليوم" السعودية "يكفي أن صادراتنا قبل الأزمة وصلت في ذروتها ٢٥٠ ألف طن سنويا، والآن لا تتجاوز خمسين ألف طن"

ودعا الوزير كفاين المنظمات الى إطلاق تعهداتها ومنحها لليمن لاستئناف العمل في المناطق المحررة، وهي تمثل ٨٠% من المناطق الساحلية وتجمعات الصيادين، مؤكدا أن المناطق المحررة جاهزة ومهيأة لاستئناف هذه البرامج ومهيأة لاستقبال المنظمات والداعمين وكذا الاستثمار.

وقال "إن هنالك مؤشرات تثبت أن إيران ما زالت تهرب السلاح لميليشيات الانقلاب الحوثية. كاشفا اختراق سفن صيد إيرانية المياه اليمنية وممارستها للصيد غير المشروع في انتهاك واضح لسيادة البلاد، منوها لاحتمالات قيامها بأعمال أخرى تجري نتيجة لهذه الاختراقات المتواصلة".

وأشار كفاين "سبق أن أبلغت الحكومة اليمنية مجلس الأمن بالاختراقات الايرانية لمياهنا الإقليمية، وان إن جهودا وتنسيقا يجري الآن مع التحالف العربي لإيقاف مثل هذه الاعتداءات من قبل الجانب الإيراني".

وتابع "ان وزارته حذرت أكثر من مرة من استغلال الظرف الذي يعيشه اليمن في الاعتداء على ثرواته البحرية ونهبها، مشددا على أن الحكومة الشرعية لن تألو جهدا في الدفاع عن ثروات اليمن القومية، محذرا من أنها ستقاضي كل من ثبت تورطه بالاعتداء على ثروات البلاد ونهبها".



