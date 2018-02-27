مقاتلات التحالف تقصف مخابئ أسلحة وثكنات عسكرية للمليشيات جنوب الحديدة

شنت مقاتلات التحالف العربي عشرات الغارات على مخابئ أسلحة وثكنات عسكرية لميليشيات الحوثي في عدد من المزارع القريبة من مركز مديرية الجراحي وفي مديرية زبيد على الساحل الغربي جنوب محافظة الحديدة.

وأفادت مصادر محلية أن الغارات استهدفت دبابات ومدرعات خبأتها الميليشيات تحت أشجار في مزرعة عبدالرحمن الشرعبي في منطقة محوى المشرع في مديرية الجراحي.

وأكد شهود عيان أن العشرات من عناصر الميليشيات الذين كانوا يختبئون في المزرعة قتلوا وفر آخرون من نيران القصف والحرائق التي اندلعت في المزرعة نتيجة تدمير الآليات العسكرية للميليشيات.

كما استهدفت المقاتلات تجمعات لعناصر الميليشيات تم حشدها في مزارع المهدلي وسرداح، وفي منطقة المرشدية بمديرية زبيد ما أدى إلى قتل وجرح العشرات منهم.