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مقتل قيادي حوثي بالجوف والطيران يدمر مخابئ أسلحة بالحديدة

الثلاثاء 27 فبراير 2018 12:22 م الصحوة نت - متابعات
مقتل قيادي حوثي بالجوف والطيران يدمر مخابئ أسلحة بالحديدة

قالت مصادر عسكرية يمنية إن القيادي الحوثي العقيد راشد حسن العلوي قتل مع عشرات من عناصر الميليشيات في مواجهات اندلعت خلال ساعات الليل بين قوات من الجيش الوطني والميليشيات في مديرية "خب والشعف" شمال محافظة الجوف.

وتمكن الجيش الوطني بعد مواجهات عنيفة من دحر الميليشيات من مواقع استراتيجية كانت تتمركز فيها.

في السياق..  شنت طائرات التحالف عشرات الغارات على مخابئ أسلحة وثكنات عسكرية لميليشيات الحوثي في عدد من المزارع القريبة من مركز مديرية الجراحي وفي مديرية زبيد على الساحل الغربي جنوب محافظة الحديدة.

وأفادت مصادر محلية أن الغارات استهدفت دبابات ومدرعات خبأتها الميليشيات تحت أشجار في مزرعة عبدالرحمن الشرعبي في منطقة محوى المشرع في مديرية الجراحي.

وأكد شهود عيان أن العشرات من عناصر الميليشيات الذين كانوا يختبئون في المزرعة قتلوا وفر آخرون من نيران القصف والحرائق التي اندلعت في المزرعة نتيجة تدمير الآليات العسكرية للميليشيات.

كما استهدفت المقاتلات تجمعات لعناصر الميليشيات تم حشدها في مزارع المهدلي وسرداح، وفي منطقة المرشدية بمديرية زبيد ما أدى إلى قتل وجرح العشرات منهم.

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