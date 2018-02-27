قائد عسكري: ثلاث مديريات بصعدة تحت السيطرة النارية ونهاية الميلشيات قريية

قال قائد اللواء السادس في قوات حرس الحدود العميد حسين حسان " ان نهاية ميلشيات الحوثي أصبحت قريبة والوصول إلى معقل زعيم الانقلاب في جبال مران وحيدان بمحافظة صعدة".

وأضاف في تصريح نقلته صحيفة "عكاظ" أن الميليشيات تعاني انهيارات كبيرة ولم تعد تمتلك القدرة على المقاومة مع تقدم الجيش الوطني بخطط مدروسة على مختلف الجبهات وبدعم من طيران التحالف العربي والمدفعية السعودية الثقيلة.

وقال العميد حسان "إن قواتنا تمكنت ودون أية خسائر خلال اليومين الماضيين من اجتياح معاقل الميليشيات في قرى شعيب في مديرية رازح وتحريرها وصولاً إلى قرب منطقة الحجلة التي تعتبر خط الإمداد للميليشيا إلى مركز المديرية".

وأشاد بالدعم العسكري والتسليح الذي تقدمه القوات السعودية لألوية حرس الحدود المرابطة في مديريات صعدة والتي ساعدتها على القيام بمهامها على أكمل وجه.

وأوضح حسان "أن ثلاث مديريات (شذى، رازح، وغمر) التي تعد أكبر المديريات الـ15 في صعدة ذات الكثافة السكانية والقريبة من معقل زعيم الحوثيين في حيدان ومران أصبحت تحت السيطرة النارية لقوات حرس الحدود".

وأشار "أن الألوية العسكرية المرابطة في داخل مديريات صعدة جاهزية وعلى أهبة الاستعداد لتنفيذ المهام الموكلة إليها، كاشفاً عن نجاح قوات الجيش اليمني في إفشال محاولة حوثية لزرع الألغام على الطريق المؤدي إلى مديرية رازح.".