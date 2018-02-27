إصلاح الحديدةيدين اقتحام المليشيا لمنزل القيادي"عجلان"ويؤكداحتفاظه بمقاضاةالجناة

دان التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الحديدة، اقتحام مليشيات الحوثي الانقلابية لمنزل الشيخ العلامة محمد علي عجلان عضو مجلس الشورى اليمني ورئيس مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح،والاعتداء على الاطفال والنساء وترويعهم واشهار السلاح في وجوههم بصورة همجية وهستيرية في مديرية الزيدية شمال مدينة الحديدة

واكد اصلاح الحديدة في بيان له، - حصلت الصحوة نت على نسخة منه - أن هذه الاعمال الاجرامية لن تسقط بالتقادم ، وسيتم ملاحقة الجناة عاجلا او آجلا بعد انهاء الانقلاب واستعادة الدولة والشرعية الى بوع الوطن بإذن الله .

وقال ان استمرار هذه الانتهاكات التي تنفذها مليشيات الحوثي وبشكل مستمر بحق قيادات الاصلاح واعضائه وانصاره ، منذ الانقلاب الاسود قبل ثلاث سنوات وحتى هذه اللحظة ، دليل على تشبع هذه المليشيات بسلوك الكراهية والحقد والظلم والنهب والقتل الذي تمارسه بحق ابناء الحديدة خصوصا واليمنيين قاطبة.

ودعا كافة المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني ، لادانة هذه الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها مليشيات الحوثي ، بحق قيادات واعضاء الاصلاح وكافة الاحرار من ابناء الحديدة الصامدين الصابرين في وجه غطرسة هذه المليشيات التي تنهب الحقوق الخاصة والعامة للمواطنين .

نص البيان

يدين التجمع اليمني للاصلاح بمحافظة الحديدة ، اقتحام ومداهمة مليشيات الحوثي لمنزل الشيخ العلامة محمد علي عجلان ، صباح أمس الاثنين ، في مديرية الزيدية شمال مدينة الحديدة ، والاعتداء على الاطفال والنساء وترويعهم واشهار السلاح في وجوههم بصورة همجية وهستيرية ..

ان التجمع اليمني الاصلاح بالحديدة وهو يدين استهداف مليشيا الحوثي لعائلة الشيخ محمد علي عجلان عضو مجلس الشورى اليمني ، ورئيس مجلس شورى التجمع اليمني للاصلاح ، وترويع اهله واشهار السلاح في وجوههم دون وازع من دين او ضمير او مراعات لحرمة المنازل وللعادات والتقاليد اليمنية التي تنكر مثل هذه الممارسات الاجرامية .. والتي لم تعرها مليشيات الحوثي اهتماما وقد اهدرت الدماء والارواح ونهبت الحقوق الخاصة والعامة ودمرت حياة اليمنيين .

فإن الاصلاح يؤكد بأن هذه الاعمال الاجرامية لن تسقط بالتقادم ، وسيتم ملاحقة الجناة عاجلا او آجلا بعد انهاء الانقلاب واستعادة الدولة والشرعية الى ريوع الوطن بإذن الله .

واذ يؤكد الاصلاح ادانته لاقتحام منزل الشيخ عجلان للمرة الثانية حيث سبق وان اقتحمته مليشيات الحوثي ونهبت ما بداخله من سيارة ، واختطفت بعض جيرانه ، فإن الاصلاح يرى في استمرار هذه الانتهاكات التي تنفذها مليشيات الحوثي وبشكل مستمر بحق قيادات الاصلاح واعضائه وانصاره ، منذ الانقلاب الاسود قبل 3 سنوات وحتى هذه اللحظة ، دليل على تشبع هذه المليشيات بسلوك الكراهية والحقد والظلم والنهب والقتل الذي تمارسه المليشيات بحق ابناء الحديدة خصوصا واليمنيين قاطبة ،

لقد طالت هذه الانتهاكات الالاف من قيادات واعضاء الاصلاح وقامت المليشيات الحوثية باختطافهم ومداهمة منازلهم ومصادرة حقوقهم وملاحقتهم وتشريدهم والتسبب في نزوح الالاف منهم ، ليدفع الاصلاح ثمن مواقفه الثابتة في الدفاع عن اليمن وهويته وكرامته وعروبته ، ورفضه المعلن تحويل اليمن الى خنجر بيد المشروع الايراني لطعن الامة العربية في ظهرها على حين غرة .

وعليه فإننا ندعو كافة المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني ، ادانة هذه الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها مليشيات الحوثي ، بحق قيادات واعضاء الاصلاح وكافة الاحرار من ابناء الحديدة الصامدين الصابرين في وجه غطرسة هذه المليشيات التي تنهب الحقوق الخاصة والعامة للمواطنين .





وعليه فإننا في التجمع اليمني للاصلاح نؤكد احتفاظنا بحقنا في مقاضاة كل من اقدم على عمليات القتل والاختطاف والتعذيب والنهب والتشريد واقتحام المنازل ومداهمتها والاعتداء على الاطفال والنساء ، وتشريد وملاحقة الآمنيين ، وان غدا لناظره قريب .

الرحمة لشهداء الوطن

الشفاء للجرحى

الحرية للمختطفين

صادر : عن التجمع اليمني للاصلاح بمحافظة الحديدة