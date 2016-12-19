رئيس الوزراء: ماضون في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه

حث رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر على مضاعفة الجهود في مكافحة الارهاب ومطاردة عناصره أينما وجدت.. مؤكداً أن الحكومة ماضية في محاربة هذا التنظيم الإرهابي وتجفيف منابعه.

وقال بن دغر إن العمليات الاجرامية والإرهابية الجبانة التي تقوم بها عناصر هذا التنظيم ليست سوى دليلاً على تجردها عن القيم السمحاء للإسلام.

جاء ذلك في اجتماع لرئيس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن مع نائبه وزير الداخلية اللواء الركن حسين عرب ونائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن احمد سيف اليافعي ومساعد وزير الدفاع عبدالقادر العمودي.

وناقش الاجتماع عدد من القضايا الأمنية والعسكرية في عدن والمحافظات المحررة وخاصة فيما يتعلق بالترتيب لفتح مقرات وزارتي الدفاع والداخلية.

يأتي هذا الاجتماع بعد يوم على التفجير الإرهابي الذي استهدف تجمعاً للجنود بالقرب من معسكر الصولبان في عدن، والذي أودى بحياة 53 شهيداً، حسب الإحصائية الأخيرة لشرطة عدن.

وتبذل الحكومة جهوداً كبيرة لتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، وسط استمرار تربص المليشيات الانقلابية والجماعات الارهابية بأمن المدن واقلاق السكينة العامة.

*الصحوة نت | متابعة خاصة