صنعاء: المليشيات تداهم منازل المواطنين في قرية المساجد وتختطف العشرات

تواصل مليشيات الحوثي وصالح مداهماتها لمنازل المواطنين واختطافهم في قرية المساجد بمديرية بني مطر غرب العاصمة صنعاء منذ قرابة الشهر.

واكدت مصادر محلية أن فؤاد حمود السواري المكنى أبو بدرالدين يشرف على الاختطافات التي وصلت خلال شهر الى ستين مختطف لا زال ستة عشر منهم يقبعون في سجونها.

وبحسب المصادر فقد بلغت حملة المداهمات والاختطافات ذروتها خلال اليومين الماضيين حيث داهمت المليشيات عددا من المنازل وعبثت بمحتوياتها واختطفت اثني عشر مواطنا بينهم مسنين وأطفال.

من جهة أخرى طالب أبناء عزلة بقلان ببني مطر بالكشف عن مصير الأستاذ/ أحمد أحمد الحاج وابنه الذَين اختطفتهما المليشيات قبل أكثر من ثلاثة أشهر وأخفتهما قسريا لتتسرب بعد ذلك أنباء متضاربة عن مصيرهما، وحملوا المليشيات المسئولية عن سلامتهما.

وناشد أبناء مديرية بني مطر المنظمات الحقوقية والإنسانية العمل على كشف الجرائم والانتهاكات التي تمارسها المليشيات بحقهم بشكل مستمر.