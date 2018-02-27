مجلس الأمن يصوت بالإجماع تمديد العقوبات في اليمن

صوت مجلس الأمن الدولي، الاثنين، بالإجماع على مشروع القرار الروسي بشأن تجديد نظام العقوبات ضد معرقلي التسوية السياسية في اليمن.

ونص القرار الذي قدمته روسيا إلى المجلس، يقضي بتمديد العقوبات على اليمن حتى فبراير 2019، لكن من دون أي إشارة إلى التقرير الأممي بشأن إيران أو أي تحرك محتمل يستهدف طهران، جراء استمرار خرق قرار حظر ارسال السلاح للحوثيين.

وأكد التقرير الذي أعدته لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة أن طهران خرقت الحظر على الأسلحة الذي تم فرضه عام 2015، كاشفا أن الصواريخ التي اطلقتها الحوثيون وانصارهم إيرانية الصنع.

واستخدمت روسيا حق النقض الفيتو على مشروع القرار البريطاني بشأن اليمن، وأرجئ مجلس الامن التصويت عليه.

وتشير الصيغة الأخيرة لمشروع القرار البريطاني إلى “قلق محدد” من أن “أسلحة إيرانية المنشأ تبين وجودها في اليمن بعد تطبيق الحظر على الأسلحة” وأن طهران لم تلتزم بالقرارات الأممية.