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عدن.. وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والمخفيين في سجون الحزام

الأثنين 26 فبراير 2018 10:39 م الصحوة نت - متابعة خاصة
عدن.. وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والمخفيين في سجون الحزام

نفذت / أمهات المخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً / لدى سجون الحزام الأمني وقفةً احتجاجية  صباح اليوم الاثنين، أمام مقر اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان بالعاصمة المؤقتة عدن، للمطالبة بالكشف عن مصير ذويهن وإحالتهم للمحاكمة.

وطالبت / أمهات المخفيين قسراً/ بالكشف عن مصير ذويهم، فيما تطالب أمهات المعتقلين تعسفاً والذين سُمح لهم بالزيارات مؤخراً باستكمال إجراءات التحقيق معهم والإفراج عمن لم تثبت عليه أي تهمة.

وأكد بيان صادر عن الوقفة تمسك أهالي المخفيين بمطالبهم المشروعة في إحالة ذويهم المخفيين إلى العدالة والإفراج عمن لم تثبت عليه أي تهمة.

وتواصل / قوات الحزام الأمني / في عدن احتجاز واخفاء المئات من المدنيين، فيما تعرض العشرات منهم إلى تعذيب وحشي.

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