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عطيه يدعو المجتمع الدولي لوضع آلية لمواجهة الإرهاب بما في ذلك إرهاب الحوثيين

الأثنين 26 فبراير 2018 09:14 م الصحوة نت - عدن
عطيه يدعو المجتمع الدولي لوضع آلية لمواجهة الإرهاب بما في ذلك إرهاب الحوثيين

قالت وكالة سبأ" إن وزير الأوقاف الدكتور / أحمد عطيه/ شارك في مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الدولي بمصر في دورته الـ 28 المنعقدة اليوم في القاهرة.

وفي المؤتمر دعا وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور احمد عطية، المجتمع الدولي الى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف الأبرياء ويزعزع الاستقرار في المنطقة والعالم.

وأكد عطيه أن اليمن وقفت بحزم في مواجهة الإرهاب، مستعرضا ما تعانيه اليمن من مخاطر الإرهاب والذي استهداف قوات الجيش والأمن وخطباء المساجد والدعاة.

وأوضح عطيه أن اليمن عانت من الإرهاب سواء إرهاب الجماعات أو الإرهاب الطائفي والسلالي الذي تمارسه مليشيا الحوثي الانقلابية والتي استهدفت المواطنين في المحافظات.

وطالب عطية بتعريف واضح للإرهاب حتى لا يستخدم من قبل الجماعات الإرهابية كشماعة لأغراض سياسية او دينية.

وجدد رفض الحكومة اليمنية للعنف والإرهاب بكافة اشكاله وصوره وأنواعه ومهما كانت دوافعه ومسبباته.

عطيه في ختام كلمته، دان الوزير التفجيرات الإرهابية التي حدثت في مصر ودول العالم، مطالبا بتوحيد الجهود الإقليمية والدولية لمواجهته ومكافحته بكافة الوسائل.

 

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