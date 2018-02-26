مجلس الأمن يرجئ التصويت على مشروع قرار بريطاني بشأن اليمن

أرجأ مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، التصويت على مشروع قرار بريطاني متعلق بتحديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن، إلى موعد غير محدّد.

وقال دبلوماسيون، في تصريحات منفصلة لعدد محدود من الصحفيين، حسب ما ذكرته وكالة "الأناضول"، قال الدبلوماسيون بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، إن مشروع القرار الذي كن من المقرر التصويت عليه، في وقت مبكر من صباح اليوم بتوقيت نيويورك، جرى تأجيله لوقت غير محدد.

وعزا الدبلوماسيون الذين رفضوا الإفصاح عن أسمائهم، سبب إرجاء التصويت إلى "خلافات روسية متعلقة بإحدى الفقرات الواردة بمضمون مشروع القرار، والمتعلقة بإيران".

وتشير مسودة القرار التي أعدتها بريطانيا، واطّلعت عليها الأناضول، إلى "قلق مجلس الأمن الشديد إزاء النتائج التي خلص إليها فريق الخبراء الأممي بشأن اليمن، بأن إيران لا تمتثل للحظر المفروض على الأسلحة في قرار مجلس الأمن السابق رقم 2216".

ويحضر القرار الدولي رقم 2216 تصدير السلاح إلى جماعة الحوثيين باليمن.

كما تضمنت مسودة القرار أيضا "اعتزام المجلس اتخاذ تدابير إضافية لمعالجة هذه الانتهاكات".