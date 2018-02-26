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قوات الجيش الوطني تتقدم من عدة محاور باتجاه مديرية الجراحي جنوب الحديدة

الأثنين 26 فبراير 2018 08:26 م الصحوة نت - الحديدة
قوات الجيش الوطني تتقدم من عدة محاور باتجاه مديرية الجراحي جنوب الحديدة

قالت مصادر ميدانية إن / قوات الجيش الوطني / حققت اليوم الاثنين تقدماً ميدانياً واسعاً في عدة محاور بإتجاه مديرية الجراحي جنوب الحديدة .

وحسب المصادر فإن قوات الجيش الوطني والمقاومة استكملت تطهير المناطق الريفية والمزارع المحيطة بمدينة حيس وواصلت تقدمها باتجاه مديرية الجراحي جنوبي محافظة الحديدة مسنودة بالمقاومة التهامية والمقاتلات الجوية التابعة للتحالف العربي.

وذكر / موقع الجيش / أن أكثر من 14 غارة جوية استهدفت مخازن أسلحة وتجمعات وتحركات وتعزيزات للمليشيا في المناطق الفاصلة بين مديريتي حيس والجراحي ومناطق في جبل راس.

المصادر أوضحت  أن الغارات كانت دقيقة وتركزت في مناطق الراغه والشعوب وزويل و الشعينة والمقانع التابعة لمديريتي الجراحي وجبل رأس الواقعات في الجهتين الشمالية والشرقية لمديرية حيس ..

وأسفرت الغارات عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية.

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