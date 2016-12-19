أحزاب عدن تدين حادثة الصولبان وتدعو لاصطفاف وطني ضد الظواهر الدخيلة

تدين الأحزاب والتنظيمات السياسية بالعاصمة عدن التفجير الإرهابي الذي أودى بحياة نحو خمسين جنديا في معسكر الصولبان أمس الأحد، وتعبر عن تضامنها المطلق مع أهالي الشهداء والجرحى في هذا الحادث الأليم.

وإن الأحزاب والتنظيمات السياسية إذ تدين وتستنكر الفعل الآثم تدعو السلطات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ الامن والاستقرار وكبح جماح قوى الشر التي تسعى للنيل من أمن العاصمة واستهداف أبنائها ومقوماتها ومؤسساتها.

وتطالب أحزاب عدن الحكومة بضرورة البقاء في عدن للوقوف على التحديات التي تواجه العاصمة عدن في مجالات الأمن والخدمات. وتشدد الأحزاب السياسية على أهمية مواجهة التحديات الأمنية من خلال إدارة أمنية واحدة وأدوات أمنية موحدة تحت إشراف وزارة الداخلية وتكون مخولة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث الجريمة قبل وقوعها ورسم خطط أمنية هادفة لحفظ الأمن والاستقرار، مؤكدة على أهمية تفعيل أجهزة الضبط القضائي ومؤسسات السلطة القضائية لمواجهة القضايا الملحة في هذا الجانب.

وفي هذا الصدد تدعو الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى اصطفاف وطني مدني لمواجهة كل الظواهر والمظاهر الدخيلة على عدن ومجتمعها المتسامح، وفي مقدمتها الأفكار التي تدعو إلى العنف وتشجع على الإرهاب.

وإن الأحزاب السياسية إذ تترحم على شهداء الحادث الدامي وتسأل الله تعالى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين تطالب الحكومة بأن تولي الضحايا الاهتمام الذي يليق بهم وبذويهم.

صادر عن ملتقي فروع الاحزاب والتنظيمات السياسيه بمحافظة عدن الإثنين 19 ديسمبر 2016