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على وقع معارك عنيفة.. الجيش يواصل زحفه باتجاه مسورة في نهم ومصرع 50 حوثياً

الأثنين 26 فبراير 2018 07:48 م الصحوة نت - صنعاء
على وقع معارك عنيفة.. الجيش يواصل زحفه باتجاه مسورة في نهم ومصرع 50 حوثياً تدمير آليات حوثية - ارشيف.. نهم

قالت مصادر عسكرية إن / قوات الجيش الوطني / تواصل زحفها باتجاه منطقة مسورة شرقي العاصمة صنعاء وسط معارك عنيفة لليوم الرابع على التوالي.

وأكدت المصادر أن أكثر من ٣٠ عنصراً من مليشيات الحوثي في جبهة الميمنة (شمالي مديرية نهم) اليوم الاثنين، إضافة إلى مقتل ١٧ عنصرًا حوثيًا حاولوا التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في جبهة الميسرة، وذلك حسب ما ذكره / المركز الإعلامي للقوات المسلحة/.

 وشنت قوات الجيش الوطني قصفًا مكثّفًا استهدف القصف مواقع وتعزيزات وتجمعات للمليشيات الانقلابية في مواقع متفرقة.

 وأسفر القصف عن تدمير اثنين أطقم قتالية وعربة "بي ام بي" إلى جانب سقوط قتلى وجرحى جراء استهداف تجمعات للمليشيات بمفرق قطبين.

هذا ولا تزال المواجهات على امتداد جبهات نهم (80 كيلو متر)، وسط تقدم ثابت ومستمر لقوات الجيش الوطني باتجاه منطقة مسورة، حسب ما أكدته المصادر.

وكان قد لقي أكثر من140عنصرا من مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وأصيب المئات جراء غارات مقاتلات التحالف العربي ومعارك عنيفة شهدتها مديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء، خلال الأربعة الأيام الماضية.

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