الجيش يُهاجم مواقع شمالي الجوف وسقوط قتلى وجرحى حوثيين

قالت مصادر عسكرية إن قتلى وجرحى حوثيون سقطوا اليوم الاثنين في هجوم لقوات الجيش الوطني شمالي الجوف.

وشنت قوات الجيش هجومًا واسعًا على ما تبقى من مواقع خاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية بمديرية خب والشعف شمالي محافظة الجوف، وذلك حسب ما ذكره / المركز الإعلامي للقوات المسلحة/.

وأوضحت المصادر أن هجومًا عنيفاً شنته القوات على ما تبقى من جيوب المليشيات الحوثية في منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف وسط تقدم ثابت لقوات الجيش، وقتلى وجرحى من المليشيات.

يأتي هذا فيما اندلعت معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمليشيات الانقلابية في جبهة صبرين بذات المديرية، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيا.

و دمّرت مقاتلات التحالف العربي دبابه تابعة للمليشيات كانت متمركزة في جبهة حام شمالي غرب المحافظة.