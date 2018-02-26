سفير بريطاني جديد لدى اليمن والخارجية تُشيد بدور بلاده في دعم الشرعية

عينت المملكة المتحدة / مايكل آرون / سفيراً جديداً لها لدى اليمن عقب أيام من تعيين مبعوث أممي بريطاني أيضاً إلى اليمن.

وقالت وكالة "سبأ" إن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية / عبدالملك المخلافي / تسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الملكة المتحدة لدى اليمن مايكل آرون.

وأشاد المخلافي بالدور الذي قام به السفيران السابقان في تعزيز العلاقات الثنائية ودعم جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن .

ووعد الوزير المخلافي السفير بأن يحظى بكل الدعم والتسهيلات من وزارة الخارجية وجميع المؤسسات الحكومية اليمنية لأداء مهامه عَلى أكمل وجه وبما يخدم العلاقات المتميزة والتاريخية بين الجمهورية اليمنية والمملكة المتحدة .

وجدد المخلافي تمسك الحكومة الشرعية بخيار السلام المستدام المرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وبالاخص القرار 2216 .